Чебоксары, , 11:54 — REGNUM В Чебоксарах командир взвода ДПС задержал несовершеннолетнего водителя без прав, который находился в состоянии опьянения. Инцидент произошёл сегодня, 11 мая, на перекрестке Марпосадского шоссе и Хозяйственного проезда, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

На водителя «Опеля» командир взвода ДПС капитан полиции Сергей Степанов обратил внимание, остановившись на служебной машине перед светофором. Поймав взгляд стража порядка, водитель «сразу занервничал, потом поторопился скрыться из поля зрения, что усилило подозрение полицейского», говорится в сообщении. Тогда он по громкой связи потребовал остановиться, но водитель его проигнорировал.

«На следующем перекрестке нарушитель не справился с управлением и врезался в бордюр, после чего инспектор ДПС решил остановить его, открыв дверь «Опеля» с водительской стороны. Однако водитель развернулся на 180 градусов. Сотрудник полиции на ходу запрыгнул в салон с пассажирской стороны и задержал злоумышленника», — говорят в МВД по Чувашии.

В ходе разбирательств полицией было установлено, что за рулём находится 17-летний чебоксарец, у которого не было водительских прав, и иномаркой он управлял в состоянии алкогольного опьянения. Составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами»).

Отметим, что машина принадлежала отцу 17-летнего чебоксарца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах полицейские установили предполагаемых участников скандального мотозаезда: оно привлекло участников дорожного движения тем, что на пассажирках были только стринги. Составлен протокол в отношении одного из мотоциклистов, решается вопрос о привлечении к ответственности девушек.

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