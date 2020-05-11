Тегеран, , 11:52 — REGNUM В Иране во время морских военных учений погибли 19 человека, еще 15 пострадали. Об этом сообщило агентство ISNA.

Отмечается, что авария произошла во время учений в Оманском заливе, во время которых пострадало вспомогательное судно «Кенарак».

На место происшествия отправились спасатели.

Напомним, ранее агентство AAA сообщило, что 40 иранских моряков стали жертвами ошибочных действий военных Ирана, в результате которых был потоплен иранский же корабль в Оманском заливе.

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