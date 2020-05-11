Барнаул, , 11:50 — REGNUM Сегодня, 11 мая, по сообщению оперативного штаба региона, в Алтайском крае появилась ещё одна жертва коронавируса. Четвёртой погибшей стала пациентка госпиталя Городской больницы №5 Барнаула.

По утверждению медиков, жительница Барнаула 1951 года рождения находилась в отделении анестезии и реанимации в критическом состоянии, была подключена к аппарату ИВЛ.

«Вследствие заражения коронавирусной инфекцией у пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 11 мая общее число подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 В Алтайском крае составляет 707, причём только за последние сутки подтверждено 38 новых тестов.

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