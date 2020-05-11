Красногорск, , 11:28 — REGNUM Следователи подмосковного ГСУ СК России по Московской области задержали организатора частного хосписа в подмосковном Красногорске, в котором во время пожара погибли девять пенсионеров. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба комитета.

«Следователем ГСУ СК России по Московской области задержан организатор частного хосписа в г.о. Красногорске», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Кроме этого, согласно предварительным данным следствия, задержанный взял в аренду загородный дом в Красногорске, который использовал для возмездного проживания лиц преклонного возраста за ежесуточную плату в размере от 1 тысячи до 1,1 тысячи рублей с одного человека.

При этом всего в хосписе проживало 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет. Очаг возгорания располагался на втором этаже здания, в сауне.

Помимо того, сообщается, что в настоящее время на месте происшествия проводятся необходимые следственные мероприятия.

«Расследование уголовного дела поставлено на контроль и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Сергея Данилова», — заключается в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело по факту гибели девяти человек при пожаре в частном домовладении в Красногорске Московской области возбудило Главное следственное управление СК РФ по Московской области.