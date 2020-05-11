Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM Обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области и экс-главврач ростовской поликлиники №10 Наталья Кравченко. В июле 2017 года она была приговорена к трём годам заключения за контрабанду алмазов из Дубая.

По данным источников в правоохранительных органах, на которые ссылается ряд СМИ, смерть женщины не носит криминальный характер. По предварительной информации, причиной стала сердечная недостаточность.

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта 2016 года депутат донского парламента купила в ОАЭ 17 огранённых алмазов на сумму более 134 тыс. долларов. Скрыть дорогостоящую покупку на таможне аэропорта «Платов» женщина не смогла и была задержана правоохранителями.

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