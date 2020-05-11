Самара, , 11:08 — REGNUM Водитель КамАЗа погиб после опрокидывания его большегруза на трассе в Самарской области. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла утром 10 мая на автотрассе М-5 «Урал».

По предварительной версии, большегруз с цистерной ехал по трассе в сторону Уфы. На 1040 — мкм автошоссе на пересечении с круговым движением КамАЗ, за рулем которого находился водитель 1964 года рождения, опрокинулся на обочину.

В результате ДТП водитель получил несовместимые в жизнью травмы. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии 16-летняя девушка без прав попала в аварию