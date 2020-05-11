Кабул, , 10:45 — REGNUM В столице Афганистана произошли четыре взрыва. Как сообщил представитель полиции, взорвались наземные мины.

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В результате пострадали по меньшей мере четыре мирных жителя, пишет ТАСС. Среди раненых есть ребёнок. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в Кабуле произошёл теракт, целью которого являлся премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла. Жертвами атаки стали 27 человек. 55 человек получили ранения, однако не все были госпитализированы. Сам премьер-министр и его окружение остались невредимы.

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