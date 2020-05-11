Москва, , 10:41 — REGNUM Под медицинским наблюдением в России остаются 247 тыс. человек, сообщили 11 мая в пресс-службе Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве отметили, что российские лаборатории выполнили 5,6 млн тестов, в том числе 188 тыс. исследований за последние сутки. Россия занимает второе место в мире после США по числу проведенных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 мая в России выявили 221 344 случая заражения коронавирусом, выздоровел 39 801 человек, скончались 2009 пациентов. За минувшие сутки обнаружили 11 565 новых случаев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве вылечились 4032 пациента, заразившиеся коронавирусом