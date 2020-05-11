Джакарта, , 10:18 — REGNUM Тело погибшего гражданина Индонезии, который ранее работал на судне под китайским флагом, было доставлено в страну из Южной Кореи вместе с 14 другими членами экипажа, сообщает Antara.

«Сегодня тело будет доставлено в похоронное бюро», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Министерство иностранных дел встретится с семьей, чтобы передать личные вещи покойного.

Напомним, предполагаемые нарушения прав человека на нескольких судах, принадлежащих китайским компаниям, в настоящее время расследуются полицией уголовного розыска в сотрудничестве с властями Китая. Трое граждан Индонезии погибли на китайском судне, а их тела были выброшены в море.