Красногорск, , 10:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели девяти человек при пожаре в частном домовладении в Красногорске Московской области возбудило Главное следственное управление СК РФ по Московской области. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба ведомства.

«В г.о. Красногорске возбуждено уголовное дело по факту смерти девяти человек в результате пожара», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что дело по данному факту возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Кроме этого, сообщается, что, по данным следствия, 11 мая текущего года на территории частного домовладение, которое предназначено ля проживания лиц преклонного возраста, произошёл пожар. При его тушении были обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с ожогами и ещё девять человек были госпитализированы.

Помимо того, указывается, что, по предварительным данным, причиной пожара стала неисправная проводка.

«В настоящее время произведен осмотр с участием следователей-криминалистов. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Проводятся другие необходимые следственные действия», — заключается в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователи в Туве разбираются в обстоятельствах трагического пожара в жилом доме, в результате которого погибли четыре человека.