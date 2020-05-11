Стерлитамак, Башкирия, , 10:22 — REGNUM Конфликт со стрельбой в Башкирии прекратили прибывшие на место происшествия стражи порядка. Об этом 11 мая сообщает ГТРК «Башкортостан», ссылаясь на пресс-службу МВД по Башкирии.

По информации журналистов, конфликт произошел в Стерлитамакском районе 10 мая. Жители Стерлитамака — водитель такси 43-х лет и водитель мотоцикла 32-х лет — не смогли разъехаться на дороге. Из-за этого и началась ссора, в ходе которой водитель такси вытащил отвертку, а мотоциклист — травматическое оружие.

По предварительной информации, таксист напал на водителя мотоцикла. Тогда мотоциклист шесть раз выстрелил в ноги нападавшему. При этом четыре выстрела попали таксиста.

Прибывшие на место полицейские пресекли противоправные действия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что стражи порядка в селе Мариинский устанавливают все обстоятельства инцидента. После этого они примут процессуальное решение.

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