Красногорск, , 09:58 — REGNUM Причиной пожара в хосписе для престарелых в подмосковном Красногорске, по предварительным данным, стала неисправная электропроводка. Об этом сообщили в региональном Главном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, хоспис находился в частном домовладении. В результате пожара погибли девять человек в возрасте от 66 до 90 лет. Еще девять человек госпитализированы.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в частном хосписе в Красногорске.

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