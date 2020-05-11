Уфа, , 09:51 — REGNUM 16-летняя девушка без прав попала в аварию в Башкирии. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла рано утром 10 мая в Стерлитамаке.

Автомобиль «Daewoo Nexia», под управлением 16-летней школьницы, наехал на бордюр на ул. Артёма. После этого, автомашина врезалась в металлическое ограждение и в столб.

В ДТП пострадали два пассажира этого автомобиля (парни 18 и 23 лет).

Отмечается, что у водителя не было водительских прав, поэтому в отношении девушки стражи порядка составили административный протокол по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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