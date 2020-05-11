Пекин, , 09:38 — REGNUM В связи с делом о контрабанде золота на сумму 820 млн юаней ($ 116 млн) сотрудниками таможни КНР в восточной китайской провинции Фуцзянь было задержано 16 человек. Об этом 11 мая сообщает агентство Синьхуа.

Также указывается, что в период с февраля 2017 года члены преступной группы сумели купить на внутреннем рынке Китая примерно 3 тонны золота и изделий из него, спрятать его в аудиодекодерах и вывезти на территорию Гонконга. Там золото вынимали и продавали местным компаниям.

Кроме этого, задержанные контрабандисты подозреваются в получении ими примерно 120 млн юаней (около $ 16,9 млн) по схемам возврата экспортных пошлин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жёсткие меры в китайском городе Ухань принимают местные власти для недопущения повторной волны распространения коронавируса.