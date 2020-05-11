Омск, , 09:37 — REGNUM За сутки в Омской области коронавирус выявлен ещё у 23 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 мая в региональном минздраве.

Таким образом, всего к 11 мая в Омской области коронавирус выявлен у 302 человек. Омские медики вылечили уже 58 человек, в том числе 46 взрослых и 12 детей.

В регионе число умерших пациентов с коронавирусом выросло до семи. Скончалась женщина, имевшая ряд хронических заболеваний, что значительно осложнило лечение двусторонней пневмонии и привело к летальному исходу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области продлили режим самоизоляции, введённый в связи с угрозой распространения коронавируса. При этом с 12 мая в регионе при соблюдении ряда условий возобновят работу автосалоны и магазины одежды и обуви.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области возобновят работу автосалоны и магазины одежды и обуви