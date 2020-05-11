Минск, , 09:31 — REGNUM В Минской области в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего ранним утром 9 мая, скончался мужчина. Об этом сообщает 11 мая пресс-служба министерства внутренних дел Белоруссии.

По информации государственной автоинспекции, авария произошла в 4:40 утра 9 мая недалеко от населенного пункта Кулешовка Смолевичского района.

Читайте также: В Белоруссии на трассе Р-11 в результате ДТП погибли два человека

47-летний водитель автомобиля Mercedes Benz не справился с управлением, съехал в кювет, автомобиль опрокинулся. От полученных травм водитель умер на месте.

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии в результате ДТП четверо человек погибли, двое — пострадали.

Читайте также: В Белоруссии в результате ДТП погибли четыре человека