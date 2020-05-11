Красногорск, , 09:27 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в частном хосписе в Красногорске, сообщается 11 мая на сайте регионального правительства.

«Поручил первому зампреду правительства Ольге Забраловой разобраться, какая помощь сейчас необходима оказавшимся в беде людям», — цитирует Воробьёва пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в доме для престарелых начался около полуночи 11 мая. Уже к 00:32 открытое горение на площади 15 кв. м было ликвидировано. В результате происшествия погибли девять человек, еще девять были госпитализированы.

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