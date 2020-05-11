Гродно, Белоруссия, , 09:26 — REGNUM В Гродненской области Белоруссии 10 мая в результате дорожно-транспортного происшествия скончались два человека. Об этом сообщила 11 мая пресс-секретарь министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова.

По ее словам, ДТП произошло на 92-м километре автомобильной дороги Р-11 Поречаны — Новогрудок — Несвиж около полуночи 10 мая. 52-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлении на закругленном участке дороги, в результате чего машина съехала в кювет.

«В результате аварии водитель и 51-летняя пассажирка скончались на месте происшествия», — сообщили в МВД.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая на трассе М-6 в результате ДТП скончался мужчина.