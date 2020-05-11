Кампала, , 09:24 — REGNUM В результате обрушения строящегося здания в Уганде погибли по меньшей мере 15 рабочих. Об этом 11 мая сообщается в заявлении местного совета.

Инцидент произошел в столице государства, городе Кампала, на его окраине. По предварительным данным, в строительстве сооружения использовались некачественные материалы.

«Порядка 40 человек строило это здание, но 20 из них ночуют на месте строительства, так как в городе введен комендантский час. Спящие на рабочем месте погибли», — говорится в заявлении.

Другой чиновник местного совета подчеркнул, что владельцам строящегося объекта было рекомендовано прекратить строительство, так как оно не соответствовало нужным стандартам, но к инструкциям не прислушались.

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