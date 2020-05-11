Форт-Уэрт, США, , 09:02 — REGNUM Пять человек получили ранения в результате стрельбы в парке Village Creek в городе Форт-Уэрт (штат Техас), пишет газета The Dallas Morning News со ссылкой на данные полиции.

Сообщение о стрельбе поступило 10 мая в 19:00 (11 мая 3:00 мск). Отмечается, что стрельба началась после запуска фейерверков в парке, где собралось около 600 человек. Очевидцы сообщают о 30 выстрелах.

Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Состояние двух пациентов оценивается как критическое. В этот день звуки стрельбы также слышались в окрестностях парка.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля бывший сотрудник компании Molson Coors устроил стрельбу на пивоваренном заводе в городе Милуоки в штате Висконс. Ранее руководство компании уволило мужчину.

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