Триполи, , 08:56 — REGNUM В результате столкновений в ливийской столице Триполи погибли по меньшей мере 10 военных. Об этом 11 мая сообщается в заявлении представителя Правительства национального согласия (ПНС).

По данным источника, бои прошли в южной части города, помимо погибших, 18 человек получили ранения. Потери были со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром. Число военных, ликвидированных войсками Хафтара, не уточняется.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Хафтар объявил о начале финального наступления на Триполи, после чего ситуация в столице резко обострилась. Всего за время противостояния погибли свыше 1 тыс. человек.

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