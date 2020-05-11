Улан-Удэ, , 08:43 — REGNUM Лесопожарные очаги Бурятии за прошедшие сутки ликвидировали на площади более 3,8 тыс. га. Об этом информирует пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

«За прошедшие сутки проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Еравнинском, Кабанском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах на общей площади 292 га.», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что потушили два локализованных очага возгорания в Читинском лесничестве Минобороны Еравнинского района на площади 3,6 тыс. га.

Как сообщало 6 мая ИА REGNUM, в Бурятии за прошедшие сутки потушили шесть лесных пожаров на территории трёх районов.

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