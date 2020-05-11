Чита, , 08:42 — REGNUM Из всех регионов России по состоянию 11 мая 2020 года самая неблагоприятная обстановка с лесными пожарами наблюдается в Забайкалье. Судя по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 00:00 мск в стране действовало 55 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 11 833 га, по которым проводились работы по активному тушению. Большая часть горящих лесных площадей пришлась на Забайкальский край. Там на площади 6 328 га возникло 16 очагов.

Вторую строчку этого «огненного рейтинга» занимает Амурская область (восемь пожаров общей площадью 2 351 га). Далее следуют: Оренбургская область (один пожар площадью 392 га), Хабаровский край (шесть пожаров площадью 378 га), Красноярский край (восемь пожаров площадью 201 га) и Тува (два пожара площадью 186 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате малоснежной зимы, палов и поджогов пожароопасный сезон в Забайкалье начался ещё в марте. В российских лидерах по лесным пожарам этот регион был также в первых числах мая. Тогда на Забайкалье приходилось 38 903 га горящих лесных площадей.

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