Красногорск, , 08:41 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв получил выяснить, какая помощь необходима пострадавшим во время пожара в частном хосписе в подмосковном Красногорске. Комментарий главы региона опубликован 11 мая в его Telegram-канале.

«О ситуации с места всю ночь мне докладывал зампред правительства — руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев. Поручил первому зампреду правительства Ольге Забраловой разобраться, какая помощь сейчас необходима оказавшимися в беде людям», — сказал он.

Воробьёв принёс соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье во время пожара в хосписе погибли десять человек. Ещё несколько пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Выяснилось, что по документам хоспис являлся жилым домом.

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