Прибайкальский район, Бурятия, , 08:11 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии в День Победы произошло вопиющее преступление, жертвой которой стал 92-летний ветеран. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, пожилой мужчина сам обратился в полицию.

9 мая к нему пришёл знакомый с требованием денег, но получил отказ. Тогда грабитель забрал у ветерана юбилейную медаль, которую вручили ему в тот же день утром, и выбежал из дома. Пенсионер вышел вслед за ним, пытаясь вернуть награду.

«При этом он пытался спрятать в карман деньги, также врученные администрацией района. Мужчина, увидев в руках у ветерана купюры, повалил его на землю и силой отобрал пакет с тремя тысячами рублей, после чего скрылся», — отметили в ведомстве.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого — им оказался 52-летний ранее судимый местный житель. Он находился в состоянии алкогольного опьянении. Возбуждено уголовное дело.

Похищенные медаль и часть денег были изъяты и возвращены ветерану.

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