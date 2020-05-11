Ульяновск, , 07:53 — REGNUM Обратившуюся за помощью в полицию жительницу Ульяновска обвинили в неношении маски и составили соответствующий протокол, сообщает телеканал «Дождь».

С заявлением о незаконном удержании ребенка бывшим мужем жительница Засвияжского района Ульяновска обратилась в полицию еще 21 апреля. Вот уже более месяца как заявительница не видит свою дочь, а бывший супруг сменил номер телефона и не выходит на связь.

Выслушав обращение женщины, полицейские составили на нее протокол об административном нарушении за неношение маски и несоблюдение социальной дистанции. Объяснения женщины о том, что прежнее средство индивидуальной защиты пришло в негодность, а новых масок купить в аптеке невозможно, не устроили правоохранителей.

Напомним, согласно правилам, носить маску можно не более двух часов. По истечении этого времени, средство защиты само станет источником распространения инфекции.