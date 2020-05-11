Чита, , 07:45 — REGNUM В Забайкалье, несмотря на штормовой ветер, удалось потушить десять лесных пожаров общей площадью 1 685 га. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Лесной пожар в Забайкалье Правительство Забайкальского края

Вместе с тем в регионе продолжают бушевать 16 лесных очагов. Локализовать удалось пока только восемь из них на площади 4 269 га.

«В тушении принимают участие 622 человека и 72 единицы техники. Для контроля над ситуацией с лесными пожарами ведется постоянный мониторинг», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 мая, в Забайкалье было передано штормовое предупреждение. Сила ветра достигала 30 метров в секунду. В регионе действует режим ЧС.

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