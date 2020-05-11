Анадырь, , 07:58 — REGNUM На Чукотке бушует циклон — 10 мая в нескольких населённых пунктах округа сильный ветер нарушил электроснабжение и повредил кровли зданий.

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Основной удар штормовой ветер нанёс по национальному селу Сиреники Провиденского района. Здесь от урагана пострадали жители пяти домов — они остались без электроэнергии, пишет ИА «Чукотка».

"Четыре дома подключили ещё вчера. Наиболее сложная ситуация у нас с многоквартирным домом на улице Мандрикова, 13. В нём живут 27 человек. Ночь они провели без электричества, сегодня дали свет. Ветер утих, сейчас думаем и считаем, сколько железа надо для ремонта. В районе такого количества материалов сейчас нет», — рассказала уполномоченный главы администрации городского округа в селе Сиреники Наталья Протопопова.

Губернатор Роман Копин сказал, что крыши отремонтируют за счёт бюджетных средств.

Также есть разрушения от разгула стихии в Анадыре и в посёлке Угольные копи.

Как сообщало ИА REGNUM, повреждение крыши школы в посёлке Жигалово Иркутской области произошло из-за ураганного ветра.