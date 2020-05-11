Барнаул, , 07:27 — REGNUM В Алтайском крае продолжают ежедневно выявлять десятки новых носителей коронавируса. По данным оперативного штаба региона, на утро 11 мая общее число подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 составляет уже 707, причём только за последние сутки подтверждено 38 новых тестов.

Большинство носителей вируса (511) контактировали с ранее заболевшими (таковых 68). COVID-19 подтвердился у 94 больных внебольничной пневмонией и у 121 заболевшего ОРВИ. Всего выздоровели 199 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае зарегистрировано три вспышки SARS-CoV-2. Первая произошла в Барнауле после того, как на учёт не была взята женщина, прибывшая в Барнаул из Доминиканской Республики с пересадкой в Москве. Больше недели её муж ходил на работу, считая себя здоровым.

Вторая вспышка имела место в Змеиногорском районе, где носителями вируса стали более 100 работников Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» (пригород Змеиногорска). Также долгое время пытались скрыть вспышку SARS-CoV-2 в Бийске, там коронавирус обнаружили как минимум у десяти работников «Эвалара» — предприятия по производству БАДов.

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