Шебалинский район, Алтай, , 07:21 — REGNUM В Шебалинском районе Республики Алтай мотоциклист попал в аварию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл на 535 км Чуйского тракта вечером 8 мая.

По предварительным данным, 23-летний местный житель сел за руль мотоцикла, не имея водительских прав.

«Двигаясь со стороны села Барлак в направлении Шебалино, молодой человек не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим наездом на тротуарное ограждение», — отметили в ведомстве.

В результате молодой человек скончался до приезда медиков. Правоохранители начали проверку случившегося.

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