Челябинск, , 06:52 — REGNUM В Челябинской области ликвидирован лесной пожар на территории Ильменского заповедника. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Пожар длился четыре дня. Борьбу с огнём вели сотрудники МЧС и областной службы спасения. Тушение было осложнено каменистой поверхностью и горным рельефом. Тем не менее его удалось ликвидировать.

Огонь прошёл 135 гектаров заповедной территории. Специалисты продолжают следить за ситуацией, чтобы не допустить повторного возгорания.

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