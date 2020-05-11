Село Кунашак, Челябинская область, , 06:45 — REGNUM В Челябинской области ликвидирован крупный пожар на птицефабрике. Огонь бушевал в Кунашакском районе, сообщает областное управление МЧС.

Пожар возник ночью 11 мая. В цехе по выращиванию птицы охваченная огнём площадь достигла 800 кв. метров. Имелся риск дальнейшего распространения пламени. Был объявлен повышенный ранг сложности данного возгорания.

В итоге открытое горение ликвидировали на площади 1200 кв. метров. Сведений о погибших и пострадавших нет. Восемь человек эвакуировались самостоятельно. Причины ЧП выясняются.