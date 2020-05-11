Кызыл, , 06:43 — REGNUM Следователи в Туве разбираются в обстоятельствах трагического пожара в жилом доме, в результате которого погибли четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

На месте пожара Tuva.sledcom.ru

Возгорание произошло вечером 10 мая в пригороде Кызыле, на территории дачного посёлка. При тушении пожара были найдены четыре тела.

По предварительным данным, погибшими являются супружеская пара и двое гостей. В тот день они распивали спиртные напитки. Следователями организована доследственная проверка, в ходе которых будут установлены все обстоятельства происшествия. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Напомним, в ночь на 11 мая произошёл ещё один пожар в подмосковном Красногорске с многочисленными жертвами. Как сообщало ИА REGNUM, горел дом престарелых. К настоящему времени известно о десяти погибших.

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