Георгиевск, Ставропольский край, , 05:53 — REGNUM Подозреваемый в покушении на убийство житель Ставрополья, пытавшийся гранатой утихомирить соседей, находился в нетрезвом состоянии. Об этом в Instagram сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Глава региона рассказал подробности произошедшего. «По оперативной информации, это стало итогом бытового конфликта — так неадекватно нетрезвый сосед отреагировал на шумную компанию, которая отмечала семейный праздник», — пояснил Владимиров.

Напомним, ЧП произошло в одном из частных домов поселка Приэтокский, где компания отмечала день рождения. Недовольный шумом семейного застолья 56-летний сосед бросил через забор гранату. Боеприпас взорвался под столом, куда его испугавшись перебросил один из членов семьи.

В результате взрыва ранения получили 11 человек, сообщает губернатор. Семеро пострадавших доставлены в местную больницу. У большинства госпитализированных диагностированы ранения нижних конечностей.

В настоящее время подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство нескольких лиц».

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