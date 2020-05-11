Красноярск, 11 мая 2020, 05:49 — REGNUM Пожар, охвативший площадь в 1 200 квадратных метров на продовольственном складе в Красноярске, потушен, 11 мая сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.
Горел одноэтажный металлический ангар, часть кровли которого обрушилась. Для борьбы с огнем были задействованы 62 человека и 22 единицы техники.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 мая произошел пожар на птицефабрике в Челябинской области.
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