Ухань, Китай, , 05:38 — REGNUM Пять новых случаев заражений коронавирусом зафиксированы за прошедшие сутки в китайском Ухане. Об этом информирует Госкомитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Сообщается, что все пятеро инфицированных были бессимптомными носителями вируса, но за минувшие сутки эти случаи были переквалифицированы.

Как сообщало 10 мая ИА REGNUM, новый случай заражения коронавирусом SARS-Cov-2 обнаружен после долгого перерыва в китайском городе Ухань.

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