Москва, 11 мая 2020, 05:22 — REGNUM Приморье и южные субъекты страны оказались лидерами по количеству нарушений самоизоляции. Об этом рассказал начальник главка МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Юрий Валяев.
По его словам, приведенные абсолютные значения не репрезентативны, так как регионы отличаются по численности населения.
Как сообщало 10 мая ИА REGNUM, в Приморье зафиксировано более 4,7 тыс. нарушителей режима полной самоизоляции.
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