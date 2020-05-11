Гайнский район, Пермский край, , 05:17 — REGNUM В Пермском крае объявлен режим ЧС на территории Гайнского муниципального округа. Об этом сообщает краевое министерство безопасности.

Поводом для такой меры послужила неблагоприятная ситуация с паводком. В реке Весляна отмечен резкий подъём уровня воды, причиной которого стало обильное таяние снега. Особенно это заметно в посёлках Кебраты, Серебрянка и Усть-Чёрная.

Как отмечает глава округа Елизавета Шалгинских, жизнеобеспечение посёлков не нарушено. Запасов продовольствия хватит на 10 дней. Ежесуточно населению привозят питьевую воду. В Серебрянке шесть взрослых жителей размещены в пункте временного размещения.