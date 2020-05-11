Пекин, , 05:05 — REGNUM В Китае за минувшие сутки не зафиксированы летальные случаи заболевания COVID-19. Об этом информирует Госкомитет по вопросам здравоохранения страны.

Сообщается, что за сутки смертей среди пациентов с положительным тестом на коронавирус не произошло.

Как сообщало 10 мая ИА REGNUM, 74 пациента с диагнозом COVID-19 выписаны из больниц страны за прошедшие сутки. Общее количество выздоровевших в Китае достигло 78 120 человек.

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