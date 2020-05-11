Джакарта, , 04:58 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6 в Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 259 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сведений о возможных разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Чили. Эпицентр находился в 19 километрах от Сан-Педро-де-Атакама на глубине 117,9 километра.

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