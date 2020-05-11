Красногорск, , 04:45 — REGNUM В Красногорске Московской области на месте пожара в доме престарелых развернут оперативный штаб, сообщает пресс-служба мэрии.

В работе штаба задействованы 55 сотрудников МЧС, медики. У штаба дежурит скорая помощь. К месту происшествия прибыли начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин и заместитель главы администрации Краногорска Игорь Тельбухов.

Официальные источники подтвердили смерть девяти человек. Ранее сообщалось о десяти жертвах пожара в Красногорске. Всего в доме находилось 29 человек. Девять из них удалось эвакуировать.