Якутск, , 04:41 — REGNUM Спасатели в Якутии призвали охотников с автотранспортом срочно покинуть территории, которые в связи паводком могут быть затоплены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Служба спасения предупредила, что в результате подъёма воды охотников может отрезать от «большой земли».

«Учтите, спасатели реагируют только на угрозу жизни. Это распространяется только на людей попавших в беду, техника и всё остальное бросается на месте», — предупредили в службе спасения и призвали срочно выезжать с островов и затопляемых территорий.

Каждый час полёта вертолёта обходится более 300 тыс. рублей.

Вода в крупных реках Якутии ежедневно поднимается и грозит затоплением близлежащих территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, село Кытыл-Дюра в Якутии из-за высокого уровня воды на реке Лене в Хангаласском районе республики находится под угрозой затопления.