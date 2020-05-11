Мехико, , 04:36 — REGNUM В Мексике число выявленных инфицированных возросло до 35 022 человека. Об этом заявил заместитель Минздрава страны Уго Лопес-Гателль.

«С 28 февраля мы зарегистрировали 35 022 лабораторно подтверждённых случаев заражения», — сказал министр.

Сообщается, что за минувшие 24 часа в Мексике погибли 112 граждан страны с подтвержденным тестом на коронавирус. Количество погибших с начала эпидемии в стране достигло 3465.

Как сообщало 10 мая ИА REGNUM, число выявленных инфицированных коронавирусом в Мексике составляет 33 460.

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