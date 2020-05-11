Красногорск, , 04:31 — REGNUM Частный дом престарелых в подмосковном Красногорске, где при пожаре погибли люди, функционировал без необходимых документов. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе мэрии Красногорска.

Как выяснилось, хоспис «Второй дом» работал незаконно. «По документам здесь обычный жилой дом», — пояснили чиновники.

Местные власти намерены выяснить, на каких основаниях работал хоспис и привлечь к ответственности виновных.

Напомним, по предварительным данным, при пожаре в доме престарелых погибли десять человек. Пожилые люди отравились продуктами горения.