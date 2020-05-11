Каракас, , 03:58 — REGNUM Еще три наемника, которые пытались вторгнуться в Венесуэлу для совершения госпереворота, задержаны военнослужащими республики, 10 мая сообщил глава стратегического оперативного командования вооруженных сил страны адмирал Ремихио Себальос Ичасо на своей странице в Twitter.

Боевики были пойманы в городе Колония Товар, расположенном западнее венесуэльской столицы. Таким образом, число задержанных в Венесуэле наемников достигло 37.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая венесуэльский президент Николас Мадуро также заявил о задержании трех лиц, пытавшихся проникнуть в Венесуэлу.

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