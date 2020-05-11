Оттава, , 03:38 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Канаде достигло 68 848. Об этом информирует Минздрава страны.

Уточняется, что с начала эпидемии в Канаде погибли 4871 человек с подтвержденным тестом на коронавирус.

Наиболее тяжелая ситуация с заражениями наблюдается в провинциях Квебек (свыше 37 тыс. заражений) и Онтарио (более 20 тыс.).

Как сообщало 10 мая ИА REGNUM, число зараженных коронавирусом в Канаде возросло до 67 702.

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