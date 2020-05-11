Токио, , 03:27 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Японии, сообщает японское национальное метеорологическое агентство.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался на северо-востоке Японии. Глубина залегания очага подземных толчков составила 50 километром под морским дном. К настоящему времени данных о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Отмечается, что землетрясение ощутили жители северо-восточных префектур Японии. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая землетрясение магнитудой 5,1 произошло у островов Идзу в Японии. Очаг залегал на глубине 10 километров. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Японии