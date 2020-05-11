Тбилиси, , 03:19 — REGNUM Грузовик-перевозчик сжиженного газа, двигаясь по дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс, упала в Дарьяльское ущелье. Об этом сообщает служба по управлению ЧС Грузии на своей странице Facebook.

В момент падения машины в ущелья емкости для газа были пусты. Инцидент произошел на 126 километре автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс.

На место происшествия прибыли грузинские чрезвычайные службы. Водитель, гражданин России, был спасен. У пострадавшего повреждены ноги.

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