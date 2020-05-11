Эль-Баб, Сирия, , 03:04 — REGNUM По меньшей мере один человек скончался и около 20 получили ранения в результате теракта в сирийском городе Эль-Баб к северо-востоку от Алеппо, 10 мая сообщает агентство SANA.

По данным агентства, у торгового центра сработало самодельное взрывное устройство. Ранее сообщалось об 11 раненных.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Латакия в Сирии.

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