Красногорск, , 02:57 — REGNUM Шесть тяжело пострадавших из-за возгорания в хосписе «Второй дом» в Красногорске помещены в реанимацию, еще трое направлены в терапевтическое отделении. Об этом информирует пресс-служба городского округа.

По данным пресс-службы главы района, хоспис не имел необходимых для работы документов. Правоохранители будут подробно разбираться в ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар возник в ночь на 11 мая. Из-за пожара погибли 9 человек, еще девять госпитализированы, восемь после осмотра врачей отправлены домой.

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